В апреле! Володина назвала знак зодиака, который изменит свою жизнь на ближайшие 12 лет

Астролог Василиса Володина заявила, что у Львов в апреле будет счастливый месяц. Неприятности, наконец, останутся в марте и придет время вздохнуть полной грудью.

«Вы сейчас формируете совершенно новое мировоззрение, которое будет двигать вас по жизни дальше в ближайшие 12 лет», - заявила она.

По словам Володиной, новый путь ответит Львам на многие вопросы, которые их мучили долгое время. Особенно значимые будут даты с 8 по 15 апреля.

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