С 11 апреля! Володина назвала знак зодиака, которому закружит голову любовь

Астролог Василиса Володина заявила, что у Близнецов в середине апреля будет бурная личная жизнь. Другими словами, весна повлияет на естественные процессы.

«С 11-12 апреля закружит голову любовь. Венера входит в ваш знак, и жизнь окрашивается романтическими красками», - заявила она.

Близнецам будет легче знакомиться с новыми людьми. Им покажется, что они выглядят более привлекательно и самооценка повысится.

У одиноких представителей созвездия есть шанс встретить, наконец, вторую половинку.

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