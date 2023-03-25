Обласкан судьбой! Властелин мира, который в 2023 году развернет свою жизнь на 180° - Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который заживет по-новому. Для Близнецов год Водяного Кролика принесет успех. Это возможно благодаря авторитетным покровителям.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Весной им придется заняться бурной деятельностью. Дремать и нежиться не приходится. Вдали от дома вас ждет личный и деловой успех, заработки под контролем и требуют внимания к мелочам.

«Во второй половине весны планы меняются, вы можете потерять друга. На службе перемены. Возможны кражи в начале мая. Многочисленные дороги откроются с марта и продлятся все лето. Творческие успехи и споры с родней, поездки и разнообразные компании — поток летних дел», - добавила астролог.

С середины года и на последующие два года Близнецы будут планировать новые дела, опираясь на прошлые отношения и любовь. Год завершится потоком бытовых и семейных хлопот.

По материалам rusradio