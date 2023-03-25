С 20 апреля откат назад! Знак зодиака, которого ждут глобальные перемены - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Тельцов апрель 2023 года будет в целом хорошим месяцем, но с 20 числа придут перемены, которые могут негативно отразиться на жизни.

«После 20 апреля наступает важное время для всех Тельцов, которое может дать ощущение отката назад и какого-то нового понимания жизни», - заявила она.

Сначала Тельцы подумают, что жизнь рухнула, но потом, по мнению Володиной, поймут, что все к лучшему. Наоборот, это будет время обновления.

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