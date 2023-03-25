Неожиданный поворот с 20 апреля! Володина предупредила один знак зодиака о проблемах

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Повлияет солнечное затмение.

Астролог Василиса Володина предупредила Овнов, что во второй половине апреля им придется туго. Повлияет, главным образом, солнечное затмение, которое наступит 20 числа.

«Событие подтолкнет вас к спонтанным решительным действиям, желанию быстро поменять свою жизненную ситуацию в общем. Что-то вроде: «Надо прямо сейчас, потом будет поздно!» - отметила она.

Судьба, по словам Володиной, может поставить Овнов перед неожиданным поворотом. И не факт, что он будет позитивным.

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