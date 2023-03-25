Неожиданный поворот с 20 апреля! Володина предупредила один знак зодиака о проблемах

Астролог Василиса Володина предупредила Овнов, что во второй половине апреля им придется туго. Повлияет, главным образом, солнечное затмение, которое наступит 20 числа.

«Событие подтолкнет вас к спонтанным решительным действиям, желанию быстро поменять свою жизненную ситуацию в общем. Что-то вроде: «Надо прямо сейчас, потом будет поздно!» - отметила она.

Судьба, по словам Володиной, может поставить Овнов перед неожиданным поворотом. И не факт, что он будет позитивным.

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