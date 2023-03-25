Срываться с места на место - и так 20 лет! Кого из знаков зодиака ждут вечные мытарства

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для одного знака зодиака, дав понять, что Близнецы на протяжении двадцати лет будут находиться в постоянно движении - поездки, переезды, командировки и путешествия.

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Для Близнецов 2023-2042 годы будут связаны с путешествиями и переездами. Плутон, проходящий по 9-му дому, запустит череду перемен, которые заставят их менять свои локацию.

«Близнецы захотят сменить место жительства по своему усмотрению. Но также вероятна миграция из-за работы. Вероятно, у многих Близнецов Плутон отыграется в виде частых командировок или туристических поездок», - добавила астролог.

Свободные Близнецы могут начать отношения на расстоянии. В этом случае им придется устраивать жизнь на два города.

По материалам 7days