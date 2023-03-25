Володина назвала тех, которого в апреле ждут трудные дни - напряженность во всем

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, которому придется несладко. В жизни Дев наступят сложные дни. При этом им удастся пройти испытания с достоинством.

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Первые дни апреля, как отметила астролог, будут особенно напряженными, этот период создаст ощущение «Один в поле воин», особенно придется противостоять чужому мнению.

Девам стоит быть готовыми к тому, что их позицию окружающие будут выслушивать без энтузиазма. С 4 апреля и позднее представители созвездия смогут перейти с галопа на спокойный шаг после нескольких последних месяцев и сконцентрироваться на том, что давно планировалось.