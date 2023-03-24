Добьются результатов: Тамара Глоба назвала представителей четырех знаков зодиака, которых в марте ждет успех в делах

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала важное предсказание на ближайшие дни.

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на последние выходные марта - 25 и 26 число.

Судя по расположению небесных светил, хороший период начинается для людей, родившихся под созвездиями Тельца, Льва, Скорпиона и Стрельца. У представителей этих знаков зодиака ожидается благотворное время для самый смелых начинаний, по итогам которых гарантирован успех.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Личное обаяние поможет Тельцам добиться успеха. Их таланты и способности оценят по достоинству.

Львам обещано решение карьерных вопросов, правда, вдали от дома. Женщины-начальники помогут Львам в творчестве и работе.

На поддержку родных могут рассчитывать Скорпионы. У них также вероятен карьерный взлет.

Сотрудничество с талантливыми людьми порадует Стрельцов. Работа позволит достичь хороших результатов.

По материалам «Русского радио».

Читайте также