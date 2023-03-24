Добьются результатов: Тамара Глоба назвала представителей четырех знаков зодиака, которых в марте ждет успех в делах

Личное обаяние поможет Тельцам добиться успеха. Их таланты и способности оценят по достоинству.

Львам обещано решение карьерных вопросов, правда, вдали от дома. Женщины-начальники помогут Львам в творчестве и работе.

На поддержку родных могут рассчитывать Скорпионы. У них также вероятен карьерный взлет.

Сотрудничество с талантливыми людьми порадует Стрельцов. Работа позволит достичь хороших результатов.

По материалам «Русского радио».