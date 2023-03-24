Судьба водит окольными путями: женщины с этими тремя именами находят любовь после 40 лет

Таролог Саона специально для сайта Teleprogramma.pro назвала три женских имени, обладательницы которых встречают свою вторую половинку уже будучи умудренными жизнью дамами в бальзаковском возрасте. Кому-то везет найти любовь только после 40 лет.
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Не торопится за счастьем Ирина. Она готова долго выбирать, выжидать. Ирина боится совершить ошибку. Для нее брак — это просто штамп в паспорте и красивая церемония. Для нее замужество возможно раз и навсегда. Иногда этого раз и навсегда приходится ждать 40 лет.
Кристина в отличие от Ирины спешит навстречу любви. Но первая любовь чаще разбивает хрупкое и наивное сердечко. Если дело дошло до брака и детей, то Кристине просто некогда устраивать личную жизнь после неудачного замужества. Если отношения не переродились в семью, Кристина все равно долгое время остается холодна к мужчинам. Не может простить первую любовь, предательство. Открыть сердце и встретить настоящее чувство она готова, разменяв пятый десяток.
Марта до 40 лет постоянно ищет любовь, ошибается, бросает и снова ищет. Несмотря на то что Марта не теряет надежды, судьба долго водит ее окольными путями, прежде чем к 40 годам вывести к принцу. И этот брак раз и навсегда. Все остальное становится неважно.
Таролог Саона. Фото: личный архив