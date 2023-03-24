«Есть шанс срубить куш»: два знака зодиака — короля фортуны, которые разбогатеют в апреле

Таролог Алисия Артемьева специально для сайта Teleprogramma.pro назвала два знака зодиака, которые будут купаться в деньгах в апреле. Кто-кто, а уж эти баловни судьбы вкусят сладкий шербет удачи. Причем им даже не придется чем-то жертвовать для того, чтобы завладеть денежными потоками. Финансовый успех в апреле принимают Львы и Овны.

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Львы

Представителям этого созвездия, чтобы улучшить финансовое положение, нужно приложить усилия. Объяснить руководству необходимость своего продвижения по службе и повышения жалованья.