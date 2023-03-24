Глоба назвала абсолютного везунчика 2023 года — прут деньги и любовь

Для Тельцов 2023 год будет отмечен личными достижениями — эти привилегии они заработали честным трудом. Первая половина года особенно удачна для создания финансовой подушки безопасности. В это время представители знака будут активно зарабатывать нужные им средства с помощью друзей и покровителей.

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«Руководство присматривается к вашим успехам в первой половине года, со второй половины пригодится все, что вложили в дела и заработали, а продвижению поможет личный авторитет», — добавила астролог.

С апреля и до середины июня — новые возможности в обучении, делах детей, интеллектуальной деятельности. С лета и до конца года ждите уважения и признания, но успех не очень легкий. На службе кардинальные перемены во второй половине осени. Любимые люди и коллеги станут опорой. В конце осени и зимой новые возможности откроются вдали от дома.

По материалам rusradio