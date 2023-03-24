Длань судьбы! Володина назвала тех, кому в апреле придется туго — дела на тормозе, не продыхнуть

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, от которого потребуется много усилий для того, чтобы преодолеть препятствия на своем пути. Звезды советуют Тельцам не пасовать перед сложностями.

Противодействие может оказать и коллектив на службе. В любом случае, преграды будут вставать перед этим знаком зодиака всюду. Если что-то не получается — это «судьба».

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