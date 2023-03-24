«Готовы свернуть горы!»: Володина назвала дату рождения тех, кого не тронут беды в апреле

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, который станет везунчиком месяца. Эти баловни судьбы могут рассчитывать на поддержку небесных светил, им не страшен даже ретроградный Меркурий. Беды в апреле обойдут стороной тех, кто родился в дату с 21 марта по 20 апреля. Под покровительством звезд окажутся Овны.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Для вас апрель будет очень живым месяцем, результативным, он дарит возможности продуктивно поработать и много важного переделать.

Особенно речь о планах домашних, связанных с кровными родственниками, родителями, наследством, оформлением попечительства над кем-либо, любыми действиями в сфере близких родственных отношений. А еще вопросами ремонта, переустройства и семейного бизнеса», - добавила астролог.

Василиса Володина подметила, что Овнам не стоит пугаться и влияния ретроградного Меркурия. «Вы готовы горы свернуть!» - заверила она.

Мотивацию этот знак зодиака получит от близких. Они станут опорой и поддержкой.