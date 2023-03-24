Апрельские богачи! Знаки — короли фортуны, которых озолотит Вселенная

Астрологи назвали три знака зодиака — баловня судьбы, которые завладеют мощными денежными каналами.

Весам звезды советуют прислушаться к своему шестому чувству. В апреле интуиция поможет им сорвать крупный денежный куш.

«Не бойтесь браться за новое, и этот месяц может стать лучшим для вас в 2023 году», — заверили астрологи.

Львам стоит заняться инвестициями, и апрель будет отлично подходить для этого. Перед представителями этого знака знака открывается перспектива крупных заработков.

«Старайтесь сделать так, чтобы деньги работали на вас», — добавили эксперты.

Тельцам пора отдохнуть. Впереди их ждет рывок. В начале апреля им стоит взять отпуск, а уже после включаться в работу на полную.