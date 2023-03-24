«Избегайте импульсивных поступков»: астролог рассказала, какими будут 24 и 25 марта

Стали известны рекомендации астролога Елены Мун на 24 и 25 марта.
Эксперт по звездам посоветовала не предпринимать импульсивных действий.
«Переходить к активным действиям еще рано, только если это не тщательно спланированные, продуманные шаги. Избегайте импульсивных поступков», – отметила Елена Мун.
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При этом нужно быть убедительным в эти дни.
«Отстаивайте свои убеждения – в эти дни все обязательно получится. Смело проявляйте творческую активность, но только в тех сферах, где не испытываете сомнения. Важна ваша твердая уверенность в убеждениях и действиях», – заключила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее магистр магии рассказала, в какие дни в марте сбываются желания.