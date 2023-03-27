Плутон переходит в знак Водолея! Три знака зодиака, у которых начнется новый этап в жизни с 27 марта

Начинается новый этап, когда Плутон переходит в знак Водолея, где его присутствие может изменить ваши дружеские отношения и социальную жизнь.

Близнецы

Пока что вы только пробуете новые стратегии общения и пытаетесь завести новые знакомства. Некоторые давние связи могут исчезнуть, в то время как другие, соответствующие вашему образу жизни, могут появиться.

Львы

Вы будете в особенно откровенном настроении и готовы поделиться своей точкой зрения с любым, кто вас выслушает. Но некоторые люди гораздо более чувствительны, чем вы, поэтому если вам нужно высказать критику чьей-то работы, будьте проще и сделайте ее конструктивной.

Весы

Если вам трудно сделать что-то в одиночку, то привлекайте союзников и добьетесь потрясающего успеха. А если вы не можете найти подходящего человека, то, обратившись к тому, кто может помочь, вы обретете нового друга и соратника. Если вы просто хотите насладиться общением, вам тоже сегодня повезет.

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