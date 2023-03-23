Какой знаку зодиака надо срочно в отпуск до 20 апреля, иначе — беда

Астролог Василиса Володина заявила, что Близнецам в апреле надо срочно отдохнуть, иначе у них может произойти такой сильный срыв, что залечивать раны придется еще очень долго.

«Даже если дел у вас невпроворот, все равно постарайтесь больше и более полноценно отдыхать в течение апреля. Иначе к 20-м числам можете просто сорваться от перенапряжения», — заявила она.

Володина подчеркнула, что конец месяца у Близнецов будет очень активным. Придется решать много вопросов.

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