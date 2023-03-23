Просто судьба: Володина предупредила этот знак зодиака о черной полосе в начале апреля

Астролог Василиса Володина считает, что у Тельцов в начале апреля будет сложный период. Представителям этого созвездия, по ее словам, придется доказывать окружающим свою правоту.

«Наиболее вероятно противодействие со стороны рабочего коллектива или руководства, но это может быть в любой сфере жизни, буквально — «судьба», — заявила она.

Володина подчеркнула, что Тельцам удастся сломать оковы и выйти победителями. Нужно только запастись терпением.

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