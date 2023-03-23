Судьбоносное событие! Володина назвала самые опасные числа апреля

Астролог Василиса Володина назвала числа апреля, в которые нужно вести себя осторожно, осмотрительно. Главным образом, это в районе 3-го числа (плюс-минус пара дней) и около 20 апреля.

«Солнечное затмение в последнем градусе Овна состоится 20 апреля. Но уже за пару дней до него почувствуется некоторое напряжение как в общественных процессах» — заявила она.

В эти дни лучше не рисковать и не планировать значимые события. Володина посоветовала вести себя аккуратно.

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