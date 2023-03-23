Кому нельзя вступать в брак 23.03.2023 – дата «красивая», но не для всех

23 марта 2023 года – одна из «красивых» дат для свадеб: 23.03.2023. Ради этого многие молодожены запланировали свадьбы именно на этот день. Однако с точки зрения нумерологии, это решение нельзя назвать правильным.

«Всякий официальный брачный союз имеет свое число-покровителя: от 1 до 9. Допустим, вам с избранником удалось назначить дату регистрации на 23.03.2023. Предварительно складываем все числа даты. У нас выйдет 15. Затем сложим 1 и 5. Получится 6. Шестерка и будет числом брака в данном случае, - объяснил Алекс Ройтблат, международный цифровой психолог.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В целом это неплохое число: по словам Ройтблата, мужу и жене, вступившим в брак под «шестеркой», легче находить общий язык в разных вопросах. В то же время «шестерка» подходит не всем: важны еще даты рождения молодых. Например, регистрация брака 23.03.2023 не подходит для тех, кто родился 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29, 30 числа любого месяца, сообщает издание «МК».