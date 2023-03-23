Удар по здоровью! Таролог назвала тех, в чьей жизни наступят черные дни с приходом апреля

Таролог Алисия Артемьева специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на первую декаду апреля, назвав знак зодиака, который испытает сложности. В жизни Водолеев наступят хмурые дни.

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Для этого знака зодиака апрель станет не самым удачным периодом. Особенно пострадает здоровье. Есть шанс «схватить» вирус или инфекцию. Лечение будет долгим, муторным. Этот фактор обострит хронические заболевания, что еще больше усугубит состояние. Как физическое, так и эмоциональное.

Поэтому Водолеям в апреле нужно быть избирательными в общении с людьми, не контактировать с заболевшими.