Деньги так и липнут! Абсолютный баловень судьбы, который сорвет куш в начале апреля

Таролог Алисия Артемьева специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на первую декаду апреля, назвав знак зодиака, который станет всевластным победителем.
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Самым успешным знаком в апреле будет Лев. Им везет во всем и сразу: в финансах, в любовных делах и в карьере.
В апреле деньги прилипнут ко Львам, которые умеют быстро принимать решение. Увидели, что есть возможность заработать, — пошли и заработали. Кто долго думает и взвешивает, в итоге проиграет.
«Это прекрасный месяц, чтобы изменить свое положение на работе. Попросить прибавку к жалованию или даже повышение по службе. Повезет Львам, которые придут к начальнику с аргументами, а не только с желаниями.
Любовь также благоволит Львам. Есть возможности для укрепления нынешних отношений.
Несмотря на удачу, которая поверглась ко Львам лицом, они неспокойны. Во всем видят подвох. Это зря. Расслабьте и получайте удовольствие», — добавила таролог.