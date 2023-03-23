Деньги так и липнут! Абсолютный баловень судьбы, который сорвет куш в начале апреля

Таролог Алисия Артемьева специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на первую декаду апреля, назвав знак зодиака, который станет всевластным победителем.

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Самым успешным знаком в апреле будет Лев. Им везет во всем и сразу: в финансах, в любовных делах и в карьере.

В апреле деньги прилипнут ко Львам, которые умеют быстро принимать решение. Увидели, что есть возможность заработать, — пошли и заработали. Кто долго думает и взвешивает, в итоге проиграет.