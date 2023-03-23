«Ближайшие 19 лет будут судьбоносными»: везунчик, который перепишет судьбу в 2023 году

Плутон войдет в знак Водолея 23 марта, и с этого момента многие представители гороскопа захотят перемен. Астролог Людмила Митрохина дала понять, что эти события станут значимыми.

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Ярким примером станет то, на какие поступки решится Телец. В первую очередь, Плутон в Водолее отразится на карьере этого знака зодиака. Вероятно, что Тельцы будут несколько раз менять работу. Однако звезды советуют им не переживать по пустякам. Все перемены в их жизни будут только к лучшему.