«Ближайшие 19 лет будут судьбоносными»: везунчик, который перепишет судьбу в 2023 году

Плутон войдет в знак Водолея 23 марта, и с этого момента многие представители гороскопа захотят перемен. Астролог Людмила Митрохина дала понять, что эти события станут значимыми.
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Ярким примером станет то, на какие поступки решится Телец. В первую очередь, Плутон в Водолее отразится на карьере этого знака зодиака. Вероятно, что Тельцы будут несколько раз менять работу. Однако звезды советуют им не переживать по пустякам. Все перемены в их жизни будут только к лучшему.
«Для Тельцов ближайшие 19 лет будут судьбоносными. В период, когда Плутон вернется в Козерога (с 11 мая 2023 года и по 19 ноября 2024 года), займитесь образованием. Такой шаг заложит хороший фундамент на ближайшее будущее», — добавила астролог.
По материалам 7days