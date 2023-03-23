Какой знак закружит страсть и нереальная любовь: Глоба — вы никогда не испытывали таких чувств

Весы перейдут в интересную фазу своей жизни, где будет царить чувственность, любовь и страстные ощущения. Об этом поведала астролог Тамара Глоба.

Весы, которые уже состоят в отношениях, по-новому взглянут на свою вторую половинку. Им захочется романтики, свиданий и всплеска эмоций. Не останавливайте своих порывов. Ваш партнер или партнерша будут приятно удивлены и порадуют вас ответными ходами, которые точно вас впечатлят.

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Ну а одинокие Весы наверняка встретят любимого человека, который заставит их бабочки в животе махать крыльями с неимоверной силой.

Источник: rsute.ru