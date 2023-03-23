Предрешено: три знака зодиака, чья жизнь навсегда изменится в апреле — разворот на 180°

Астролог Юлия Лифанова назвала три знака зодиака, которые заживут по-новому в апреле. Вселенная откроет для них врата изобилия. Перемены идут им по судьбе.

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Овны ощутят на себе прилив желания начать все с нуля. Так, словно у них есть последний шанс и оттягивать перемены уже нельзя. Кто-то решится на смену работы, другие задумаются о женитьбе или, наоборот, разводе.

«Если вы решились на переезд, смену работы или партнера — это принесет вам рост, как бы не было страшно от содеянного», — добавила астролог.

Львы получат ценный мотивирующий совет от человека, которому они полностью доверяют. Это станет для них своего рода трамплином для прыжка вверх. Кому-то захочется пуститься в дальнее путешествие, а кто-то присоединиться к международному проекту.