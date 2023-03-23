Метка Марса — явь через два дня! Какие знаки зодиака хлебнут бед: пророчество до 20 мая

Сразу три знака зодиака испытают на себе давление Марса в Раке. Им придется мириться со сложностями и трудностями. Этот период вступит в силу 23 марта, а отпустит только 20 мая.

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Тельцы проявят свою требовательность, особенно к любимым. Их токсичный настрой выдержат далеко не все. Сами Тельцы будут требовать полного поклонения и согласия с их мнением. На чувства окружающих им попросту наплевать.

Так, представители этого знака будут рвать и метать, поняв, что их партнер ставит свои интересы выше. Отсюда и громкие скандалы. Тельцы считают, что только им дозволено игнорировать желания любимых. К себе они требуют уважения и обожания.