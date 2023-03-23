Метка Марса — явь через два дня! Какие знаки зодиака хлебнут бед: пророчество до 20 мая

Сразу три знака зодиака испытают на себе давление Марса в Раке. Им придется мириться со сложностями и трудностями. Этот период вступит в силу 23 марта, а отпустит только 20 мая.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тельцы проявят свою требовательность, особенно к любимым. Их токсичный настрой выдержат далеко не все. Сами Тельцы будут требовать полного поклонения и согласия с их мнением. На чувства окружающих им попросту наплевать.
Так, представители этого знака будут рвать и метать, поняв, что их партнер ставит свои интересы выше. Отсюда и громкие скандалы. Тельцы считают, что только им дозволено игнорировать желания любимых. К себе они требуют уважения и обожания.
Раки захотят больше времени проводить с близкими. При этом они будут игнорировать границы личного пространства своей второй половинки.
Этому знаку зодиака придется мириться с собственной подозрительностью. Своим близким Раки устроят «сладкую жизнь», если им что-то не понравится, они в отместку обольют любого порцией гнева и обидами.
Скорпион не заметит, как все тайное вылезет наружу. Может вскрыться их личная жизнь, о которой они умалчивали. Этот знак зодиака покажет себя не с лучшей стороны. Те, кто поставит карьеру превыше всего, рискуют весной потерять свою вторую половинку.
По материалам 7days