Ошеломительный успех! Пятерка знаков зодиака, которая начнет жизнь с чистого листа - время пришло

Астрологи назвали пятерку абсолютных счастливчиков, в чьей жизни намечается улучшение - вот, кто заживет без горестей и бед. Вселенная окружит их заботой и поддержкой.

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Овны

Буквально на днях для рожденных под этим созвездием начнется самый благоприятный период. Им стоит проявить себя на службе, начальство заметит старания Овнов. Звезды советуют им равномерно распределять энергию в профессиональной сфере - не перегибать, инициатива будет востребована, однако, пословица: тише едешь, дальше будешь - как никогда актуальна.

Тельцы

Для восстановления сил им нужно отдохнуть. На пользу пойдут прогулки на свежем воздухе, уединенный вечер с книгой, встреча с близкими по духу людьми. Тельцы наверстают упущенное, позаботившись о ментальном здоровье.