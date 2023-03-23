Новая жизнь — задел на 20 лет вперед! Володина назвала тех, кто перевернет судьбу в 2023 году

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который заживет по-новому в 2023 году. Водолеи ощутят в себе глубокую силу, которая поможет им войти в новую жизнь.
Многие представители знака будут действовать по наитию, даже не осознавая, что их сегодняшние действия отразятся на будущем в двух десятилетиях.
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«Год Водяного Кролика зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент», — добавила астролог.