Какой знак должен срочно изменить свою внешность: Глоба — лето не за горами!

Тамара Глоба посоветовала Близнецам приглядеться к своему внешнему виду, вполне вероятно, что уже настало время решительных действий. Не стоит ли вам отправиться в спортзал немного поработать над своей формой?

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Астролог напомнила, что лето уже не за горами, и у вас наверняка есть планы на него.