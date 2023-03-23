Какой знак должен срочно изменить свою внешность: Глоба — лето не за горами!

Какой знак должен срочно изменить свою внешность: Глоба – лето не за горами!

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Пора подумать о своем физическом состоянии.

Тамара Глоба посоветовала Близнецам приглядеться к своему внешнему виду, вполне вероятно, что уже настало время решительных действий. Не стоит ли вам отправиться в спортзал немного поработать над своей формой?

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Астролог напомнила, что лето уже не за горами, и у вас наверняка есть планы на него.

Также сейчас благоприятны покупки. Шопинг поднимет вам настроение, напомнит, что жить нужно в удовольствие, легко. Но не покупайте ничего крупного, только приятные, яркие, атмосферные вещи.

Источник: rsute.ru

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