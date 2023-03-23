Людям какого знака нужно срочно избавиться от токсичных отношений: Володина — останетесь без энергии

Львам астролог Василиса Володина рекомендовала как можно скорее покончить с токсичными отношениями.

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Вы уже и сами прекрасно понимаете, что ничего хорошего из этого не выйдет, но продолжаете терять свою энергию и тратить силы на человека, который относится к вам потребительски. Вы — сильнейший знак, стоит ли ограничивать свою жизнь из-за кого-то, кто не достоин и вашего пальца?