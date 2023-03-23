Глоба назвала знак зодиака, который должен бросить дела и уехать на отдых: лучше будет всем

Тельцы сейчас должны забыть про свои профессиональные и бытовые дела и отдохнуть, поведала астролог Тамара Глоба.
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От того, что вы будете пытаться что-то сделать на рабочем месте или в собственном доме, все равно не будет никакого результата.
Идеально – на все плюнуть и умчаться за город послушать пение птиц, журчание реки и надышаться свежим воздухом. Если это нереально, то просто халявничайте на работе, трудовые подвиги сейчас только во вред вам.
Источник: rsute.ru.