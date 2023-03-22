Начнется «белая полоса»: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в работе и любви

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала новый прогноз на ближайшие дни марта.

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, представителям каких знаков зодиака в ближайшее время будут благоволить звезды.

Удачный период в жизни начнется у многих.

«Белая полоса» обещана Тельцам и Стрельцам. Их ждет удача в любви и творчестве.

Прекрасные перспективы открываются перед Близнецами. Планы на будущее они могут строить с опорой на успешных и авторитетных друзей.

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Поддержку друзей звезды сулят и Львам. Их ждут успехи вдали от дома.

Удача в новых начинаниях ждет Водолеев. В этом им помогут родные люди и знакомые.

По материалам «Русского радио».

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