Начнется «белая полоса»: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в работе и любви

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, представителям каких знаков зодиака в ближайшее время будут благоволить звезды.

Удачный период в жизни начнется у многих.

«Белая полоса» обещана Тельцам и Стрельцам. Их ждет удача в любви и творчестве.

Прекрасные перспективы открываются перед Близнецами. Планы на будущее они могут строить с опорой на успешных и авторитетных друзей.

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