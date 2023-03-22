Начнется «белая полоса»: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в работе и любви

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, представителям каких знаков зодиака в ближайшее время будут благоволить звезды.
Удачный период в жизни начнется у многих.
«Белая полоса» обещана Тельцам и Стрельцам. Их ждет удача в любви и творчестве.
Прекрасные перспективы открываются перед Близнецами. Планы на будущее они могут строить с опорой на успешных и авторитетных друзей.
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Поддержку друзей звезды сулят и Львам. Их ждут успехи вдали от дома.
Удача в новых начинаниях ждет Водолеев. В этом им помогут родные люди и знакомые.
По материалам «Русского радио».