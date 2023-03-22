Новая работа, переезд и бешеный успех! Три знака зодиака, которых ждет судьбоносный апрель

Астролог Анна Савельева для сайта Teleprogramma.pro назвала три знака зодиака, которые перевернут свою жизнь, сделав разворот на 180°. Новый статус, перспективы роста, новое место работы, долгожданная свобода и переезд — эти смельчаки возьмут судьбу в свои руки. Для них апрель станет периодом тотального преодоления.
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Тельцы
В апреле этот знак зодиака обретет новый статус, который откроет им благополучный путь в будущее. Им откроются ответы на многие вопросы, которыми они задавались последний год.
Рыбы
У представителей этого созвездия появятся новые перспективы благодаря обучению. Произойдет смена профессии, и тут им нужно быть внимательнее: новая сфера не без трудностей. Нужно быть готовыми преодолевать их. Как прежде не будет, но это позитивные изменения.
«Рыбы начинают расти и вскоре захотят переместиться в водоем побольше, размер которого будет зависть от них самих», — добавила астролог.
Козероги
Рожденные под этим знаком зодиака наконец-то пойдут на отчаянный шаг, на который не решались, и постоянно спрашивали одобрения у окружения. Кто-то обретет желаемую свободу: съедет от родителей, разведется. Кто-то решится на ипотеку и создание семьи.
«В любом случае на что бы они не решились, их ждет успех, который отразится на дальнейшей жизни», — заверила эксперт.
Астролог Анна Савельева. Фото: личный архив