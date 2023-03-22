Простите виноватого: какой знак должен проявить смирение, чтобы очистить энергетику, — Володина

Простите виноватого: какой знак должен проявить смирение, чтобы очистить энергетику – Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог считает, что близкие люди могут еще пригодиться.

Астролог Василиса Володина призвала Дев проявить смирение и терпимость по отношению к своим близким. Особенно к тем, кто провинился перед ними, возможно, уже очень давно.

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Сейчас крайне важно для будущей судьбы Дев забыть старые обиды и начать жизненный путь со счастливым свободным сердцем. Полным добра и понимания.

Простив былое, Девы очистят свою энергетику и откроют путь к своей новой, более радостной и состоятельной жизни.

Источник: rsute.ru

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