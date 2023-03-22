Как попрет! Володина назвала знак зодиака, который горы свернет в конце марта

Астролог Василиса Володина заявила, что у Стрельцов в конце марта ожидается удачный период. За что бы они ее взялись — все будет гореть в руках.

«Планировали просверлить особую дырку под картину — и вот, встречаете то самое сверло, которое именно такую дырку может произвести», — заявила она.

Кроме того, в конце месяца на пути Стрельцов появятся влиятельные люди, которые помогут заработать много денег и вывести свою жизнь на новый уровень. Попрет, в общем.

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