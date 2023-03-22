Жизнь перевернется вверх дном! Какие перемены коснутся двух знаков зодиака — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у представителей двух знаков зодиака жизнь в конце марта полностью перевернется. Те ценности, в которые верили ранее — уйдут, придут новые.

Речь идет о Весах. Астролог заявила, что в районе 20-х чисел ждите судьбоносных изменений.

«Они могут прийти в виде обыденных ситуаций, но в будущем принесут большие добрые события», — заявила она.

Перемены коснутся и Водолеев. По словам Володиной, начнется новая жизнь.

«Она может ворваться к вам стремительно и в одночасье. Может подойти вкрадчиво и незаметно», — добавила астролог.

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