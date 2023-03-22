23 марта все изменится! Володина назвала знак зодиака, который пахал как проклятый и устал

Астролог Василиса Володина заявила, что у Дев март был сложным периодом. Представители этого созвездия, по ее словам, так много работали, что очень устали. И их накрыла депрессия, неуверенность в себе.

«Но с 23 марта вы будете более собраны. Последняя неделя подойдет для решения финансовых вопросов, получения помощи, кредитов, займов, для поиска инвестиций», - заявила она.

Володина также посоветовала Девам обратиться к врачу. Пришло время заняться своим здоровьем.

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