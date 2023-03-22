Володина назвала абсолютного фаворита 2023 года: деньги падают с небес, а дома — любовь

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который отыщет свое счастье в 2023 году. Кто-кто, а эти везунчики сумеют подзаработать, обеспечив себе золотой парашют. К тому же, их ждет процветание в семье. Тема любви, детей выйдет на первый план. Из жизни Козерогов уйдет навязчивое состояние беспокойство и напряжение.
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«Тяжелые оковы рушатся — вы почувствуете удовольствие жизни. Домашние дела принесут радость, появляется шанс улучшить жилищные условия, купить недвижимость», — добавила астролог.
Ко всему прочему, год Водяного Кролика принесет этому знаку зодиака счастье от общения с детьми: это может быть долгожданная беременность или успехи старшего ребенка.
Звезды советуют представителям этого зодиакального круга постигать новые науки. Полученные знания в итоге увеличат доход Козерогов.
«Весной вы поймете, что финансы — это очень важно», — отметила Володина.