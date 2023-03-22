Люди какого знака зодиака должны срочно изменить свое питание: Глоба — даже звезды кричат вам об этом

Люди какого знака зодиака должны срочно изменить свое питание: Глоба – даже звезды кричат вам об этом

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Они уже давно нарушают правила ПП.

Девам даже звезды решили напомнить, что они давно должны начать правильно питаться. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

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Сейчас самое лучшее время, чтобы сесть на диету и подумать о том, что вы поглощаете. Астролог считает, что в обратном случае могут быть неприятные последствия.

Также Девы могут поссориться с близким человеком. Впрочем, представители зодиакальной системы найдут в себе силы пойти навстречу и помириться с родственником, любимым или другом.

Источник: rsute.ru

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