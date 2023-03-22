Володина указала года рождения тех, кого не затронут беды 2023 года — баловни судьбы

Василиса Володина поделилась прогнозом на 2023 год. Умудренные астрологи не раз говорили о том, что год Водяного Кролика станет «взрывным», но будет при этом «пустым». Этот год самый сложный за последнюю тройку лет, в которую входят 2021-й и 2022-й.
Володина уже делилась своим мнением относительно того, что именной весной 2023 года будет приняты важные решения, которые в дальнейшем скажутся на выбранном векторе пути. Это та самая развилка, после которой следует что-то новое.
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Также астролог назвала тех, кому не стоит опасаться испытаний и бед в год Кролика. Эти баловни судьбы могут рассчитывать на благосклонность Вселенной.
Меньше всего изменений и проблем выпадет на долю тех, кто родился с 1992 по 1994 год. Как дала понять астролог, эти везунчики словно спрячутся в «домике», а вот остальным везет меньше. Их может затянуть в самое пекло — кого-то закрутит воронка перемен со стороны Плутона.