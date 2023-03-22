Володина назвала знак зодиака, в чьей жизни весной наступят черные дни — это испытание

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на 2023 год, назвав знак зодиака, для которого весенний период будет омрачен сложностями и испытанием. Девы будут вынуждены бороться за свое счастье. Так называемые черные дни отступят, если проявить мудрость.

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