Володина назвала знак зодиака, в чьей жизни весной наступят черные дни — это испытание

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на 2023 год, назвав знак зодиака, для которого весенний период будет омрачен сложностями и испытанием. Девы будут вынуждены бороться за свое счастье. Так называемые черные дни отступят, если проявить мудрость.
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«С весны ваши отношения могут подвергнуться испытаниям на прочность и зрелость: брак — это не только романтика, но и необходимость поддерживать партнера.
Еще одна важная тема: вам предстоит настроить свою жизнь с точки зрения режима и бытовых моментов. Начните правильно питаться, беречь силы, делегируйте полномочия — не перегружайтесь», — поделилась советом астролог.