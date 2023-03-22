Начальство будет от вас в восторге! Володина назвала один знак, который взлетит в карьере — деньги

Близнецы окажутся редкими везунчиками в плане построения карьеры, поведала астролог Василиса Володина.

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Этим людям кто-то даст ценный совет, к которому обязательно нужно прислушаться. Не исключено, что именно он обеспечит им продвижение по службе.

Планеты сейчас вызывают у Тельцов творческие идеи. и этим нужно пользоваться. Начальство заметит ловких и умелых представителей зодиакальной системы и придет в восторг от их идей.

В итоге эти люди начнут продвижение вверх по карьерной лестнице, которое неизбежно обеспечит высокие заработки.

Источник: rsute.ru