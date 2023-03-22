Сегодня сильный день! Володина – будьте активны, работа принесет деньги

22 марта – день особенный, сильный, мощный, работоспособный. Об этом поведала Василиса Володина.
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Астролог рассказала, что сегодня люди начать воплощать в жизнь все идеи и планы, за которые никак не брались. А все из-за скопления планет в знаке Овна, они помогут вам в этом.
«Начните со сбора информации: наведите справки, обсудите с сотрудниками или коллегами, подготовьте документы. А непосредственный старт оставьте на завтра.
И постарайтесь не обещать на эмоциях если не уверены на сто процентов, что сделаете. Порывы к переоценке своих сил будут. Также делите надвое громкие заявления партнеров и соратников», - рассказала астролог.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».