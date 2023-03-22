Какому знаку зодиака предначертано сейчас найти свою судьбу: Володина — романтические свидания, любовь

Какому знаку зодиака предначертано сейчас найти свою судьбу: Володина – романтические свидания, любовь

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди должны встретить очень близкую им душу.

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Овны сейчас вступили в интересную полосу своей жизни. Их личная жизнь будет бить ключом.

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Одиночки встретят человека, который окажется очень близок им по духу. Постепенно теплое общение перейдет в нечто большее. Овнам суждено испытать весь спектр прекрасных чувств: упоение романтическими мечтаниями, осознание счастья, ощущение покоя и умиротворения на сердце.

Семейным Овнам сейчас тоже рекомендуется обратить свой взор на вторую половинку, она нуждается в вашем внимании, а вот дела точно могут подождать.

Источник: rsute.ru

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