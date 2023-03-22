Какой знак сейчас имеет все шансы помириться со старым другом: Володина дала прогноз

Овны вступили в благоприятный период своей жизни 22 марта, они будут успешны практически во всех делах, рассказала Василиса Володина.
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Сейчас они могут смело браться на работе за самые сложные проекты, они пройдут успешно. Кроме того, звезды благоволят Овнам в построении межличностных отношений.
Поэтому если у вас есть незакрытый гештальт в виде незавершенного примирения со старым другом или родственником, наконец-то найдите в себе силы и поговорите с ним. Он обязательно протянет вам руку, и вы вновь будете в хороших отношениях.
Источник: rsute.ru