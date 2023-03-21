Изменит мир: Тамара Глоба назвала имя человека, который станет лидером в ближайшие годы

Планета Земля: вид из космоса

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба предзнаменовала появление новой сильной личности в мире.

Известный астролог Тамара Глоба, давая прогноз на наступивший 2023 год, сделала особый акцент на том, что в обозримом будущем на мировой арене появится новый лидер.

Человеком, который способен встать во главе нового мира, Тамара Глоба видит американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.

Тамара Глоба заявила. что Илон Маск - это тот человек, который хочет построить новый мир и стать властелином этого нового цифрового, технического мира, но пока старый мир не дал этой возможности.

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Напомним, Тамара Глоба предвидела такие важные события, как распад СССР и конфликт в Чечне. Предсказала астролог и развод своих родителей.

По материалам YouTube-канала Надежды Стрелец.

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