Изменит мир: Тамара Глоба назвала имя человека, который станет лидером в ближайшие годы

Известный астролог Тамара Глоба, давая прогноз на наступивший 2023 год, сделала особый акцент на том, что в обозримом будущем на мировой арене появится новый лидер.

Человеком, который способен встать во главе нового мира, Тамара Глоба видит американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.

Тамара Глоба заявила. что Илон Маск - это тот человек, который хочет построить новый мир и стать властелином этого нового цифрового, технического мира, но пока старый мир не дал этой возможности.

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