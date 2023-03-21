Новые финансовые возможности: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, материальное положение которых улучшится в ближайшие дни

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на мартовские дни. Судя по расположению планет, везунчиками в ближайшее время можно объявить представителей трех знаков зодиака.
Новый финансовые возможности откроются перед Близнецами, Водолеями и Рыбами.
У Близнецов появятся новые рабочие проекты, которые приведут к улучшению материального положения.
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Звезды сулят деньги и Водолеям. Представителям этого знака зодиака нужно обязательно разделить свой успех с близкими.
Возможна прибыль и у Рыб. Тамара Глоба советует браться за дело сразу, а не откладывать принятие решений на поздний срок.
По материалам «Русского радио».