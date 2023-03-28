Позолоти ручку: самые богатые знаки зодиака - деньги «прилипают»

Таролог Галина Янко уверены, что некоторым знакам зодиака очень везет с деньгами. За какое бы дело они не взялись - все точно получится.

Телец

Любитель легких источников заработка. Ему часто везет в лотереях, в казино, в ставках. Но редко эти деньги «прилипают» к рукам Тельца. Скорее, легко пришли - легко ушли. Поэтому Телец находится в постоянном движении. Он не может заработать и наслаждаться. Для него завершенный цикл - заработал - потратил - заработал - потратил и так бесконечно.

Дева

Девы подходят к вопросу финансов с холодной головой. Они не будут тратить последнюю копейку на вещь для поддержания имиджа успешного человека. Они найдут страдальца, который положит эту вещь к их ногам. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Девы бережливы, предприимчивы и рассудительны, что делает их магнитом для привлечения денег.

Скорпион

Скорпионы рационально подходят к тратам, но, доход редко позволяет удовлетворить даже малую часть его желаний. Это заставляет Скорпиона находиться в постоянном поиске лучшего места, большей зарплаты и новых источников заработка. Да, Скорпион может быть богат только, когда много и упорно работает.

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