Рожденные стать звездой: самые успешные знаки зодиака - утопают в цветах

Таролог Галина Янко уверена, что некоторым знакам зодиака на роду написано - быть звездой. Их часто одаривают вниманием, в компании они главные зачинщики.

Рак

Несмотря на застенчивость и импульсивность, Раки любят привлекать к себе внимание. Их радует обожание и преклонение, поэтому Раки не против заниматься, публичной деятельностью. Не всегда это шоу-бизнес, может быть даже политика. Но, если Рак с амбициями, то даже политическая карьера будет звездной, привлекающей внимание. Главное, не споткнуться о критику.

Лев

Это истинные ценители фанатов и поклонников. Они обожают, когда к их ногам кидают цветы, а на теле рвут футболки для автографа. Львы рождены, чтобы править. Пусть даже в небольшой вотчине поп-артиста.

Весы

Они наделены незаурядными интеллектуальными способностями, а умение все взвешивать и не принимать импульсивные решения, делает их отличными исследователями. Если все правильно сложится, Весы будут звездами, но не на сцене или на экране, а в научной среде. Если наблюдаете у ребенка тягу к точным наукам, исследованию космических пространств, подводных глубин, культивируйте в нем эти таланты.

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