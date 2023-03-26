Мужья-тираны: три самых опасных знаков зодиака - доведет до белой ручки

Шаманка Кажетта Ахметжанова уверена, что среди знаков зодиака есть мужчины-тираны, с которыми лучше не строить личную жизнь. Речь идет о следующих представителях созвездий.

Раки

Женщины-Раки идеальные жены и хозяюшки, мужчины - одни из худших мужей. Рак любую женщину способен довести до белой ручки своей ревностью. Иногда кажется, что они ревнуют избранницу даже к себе самому. Раскладывают себя на составляющие и давай придумывать: ты любишь мое тело, но не мою душу, ты любишь мой кошелек, а не мой живот. Вариантов масса, вывод один - тираны.

Скорпионы

Скорпион в принципе достаточно тяжелый знак зодиака, а при наличие патриархального воспитания, он может сделаться деспотом. Будет подлавливать супругу на ошибках и жалить. А жалят Скорпионы, ой, как больно.

Козерог

Козероги способны «забодать» своим упрямством. При здоровой психике это может вызывать недоумение, раздражение или даже улыбку. При больной - женщина превратится в жертву и будет глубоко несчастна. Козероги-деспоты контролируют жизнь своих избранниц в мелочах - с кем дружить, что носить, где работать и что есть. Они знают лучше и их не переубедить.

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